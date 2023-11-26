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В Самаре самолет вернулся в аэропорт сразу после вылета

Приволжская прокуратура проверяет причины возвращения самолета в аэропорт Самары

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Приволжская прокуратура проверяет причины возвращения в аэропорт самолета, летевшего рейсом SU-1217 Самара — Москва. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства.

Сообщается, что самолет вернулся в аэропорт Курумоч по технической причине и благополучно приземлился с 128 пассажирами и шестью членами экипажа на борту. После инцидента в Курумоч выехал старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора.

«Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры реагирования», — заявили в прокуратуре.

До этого в Оренбургской области самолет совершил аварийную посадку за пределами аэродрома.

Как указано в заявлении, инцидент произошел при выполнении учениками самостоятельного учебно-тренировочного полета. В какой-то момент экипаж самолета зафиксировал неустойчивую работу двигателя, которая сопровождалась падением его мощности.

Ранее в США самолет вернулся в аэропорт спустя полчаса полета из-за неуправляемой лошади на борту.

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