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Топ-менеджер Промсвязьбанка просил не лишать свободы журналистку Баязитову

Топ-менеджер Промсвязьбанка Ушаков просил не лишать Баязитову свободы

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ostorozhno_novosti/Telegram

Топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков просил не лишать свободы журналистку, администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова.

«Ушаков просил суд не лишать свободы <…>, отказался от предложенного возмещения морального ущерба», — сказала юрист.

Она пояснила, что это было еще во время его допроса в суде, когда прокурор просил высказать отношение к наказанию.

Оглашение приговора делу о вымогательстве у Ушакова денег за блок в Telegram-каналах перенесли на 27 ноября.

Накануне Федулова заявила, что Баязитова и Архарова эмоционально подавлены. По ее словам, женщины полтора года живут «в нечеловеческих условиях», поэтому чувствуют себя «ужасно» из-за запроса стороны обвинения приговорить их к длительным тюремным срокам.

Ранее глава СПЧ Фадеев призвал не держать под стражей журналистку Баязитову.

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