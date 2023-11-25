Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Старшеклассник получил ожог носа во время опыта в музее

«Фонтанка»: в Петербурге подросток получил ожог носа во время опыта в музее

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

В Выборгском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства получения травмы подростком, мальчик получил ожог носа в музее. Об этом сообщает «Фонтанка».

О произошедшем рассказала мать 16-летнего юноши, по словам женщины, сын посещал «Музей чудес» на проспекте Энгельса. Во время шоу-программы проводились опыты с сухим льдом, в результате которых мальчик получил ожог носа.

Обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Подробности о состоянии пострадавшего школьника неизвестны.

Ранее платье загорелось от плиты на четырехлетней девочке в Подмосковье.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий