Старшеклассник получил ожог носа во время опыта в музее

В Выборгском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства получения травмы подростком, мальчик получил ожог носа в музее. Об этом сообщает «Фонтанка».

О произошедшем рассказала мать 16-летнего юноши, по словам женщины, сын посещал «Музей чудес» на проспекте Энгельса. Во время шоу-программы проводились опыты с сухим льдом, в результате которых мальчик получил ожог носа.

Обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Подробности о состоянии пострадавшего школьника неизвестны.

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