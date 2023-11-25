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Число пострадавших в ДТП под Калугой выросло до девяти

МВД: число пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой выросло до девяти

Число пострадавших в ДТП пассажиров экскурсионного автобуса в Калужской области выросло до девяти. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.

По данным ведомства, пострадали шесть несовершеннолетних и трое сопровождавших их взрослых, которые ехали в автобусе. В полиции уточнили, что троим взрослым понадобилась помощь медиков.

Утром 25 ноября пресс-служба управления МВД России по Калужской области сообщила об аварии с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля. Согласно имеющейся информации, ДТП произошло в 10:00 (совпадает с мск) на трассе МалоярославецБоровск.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan допустил столкновение с автобусом. При этом последний из-за столкновения съехал в кювет, уточнили в ведомстве.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял, что трое взрослых и ребенок, пострадавшие в четверг в ДТП в региональном центре, будут отправлены на лечение в Москву.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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