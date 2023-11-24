Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали высокопоставленного начальника МВД

Mash: начальника Главного следственного управления ГУ МВД Шиховцова задержали

close
100%
Shutterstock

Начальника Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу Игоря Шиховцова и адвоката Олега Касатенко задержали по подозрению во взятке. Об этом сообщает Mash на Мойке.

По предварительным данным, адвокат передал полковнику юстиции 8 миллионов рублей за решение вопросов по уголовным делам, находившимся в производстве полицейского. Другие подробности случившегося в публикации не приводятся.

23 ноября сообщалось, что в Мордовии суд вынес приговор бывшему главе наркоотдела МВД. По версии следствия, в июле 2022 года полицейский получил взятку за предоставление служебной информации. Деньги ему перевели в виде биткоинов на криптокошелек. На транзакцию обратили внимание после первого транша в размере 2,5 миллиона рублей. Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 12 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима.

21 ноября сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска арестовал заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексея Яковлева. Чиновник проходит по делу о получении свыше 1 млн рублей в качестве взятки.

Ранее в Москве отправили под домашний арест бывшего замминистра энергетики.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий