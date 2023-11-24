Эстония установила «зубы дракона» на границе с Россией

В Эстонии готовятся к возможному закрытию границы с РФ, на пограничном пункте в Нарве усилят бетонные заграждения, известные как «зубы дракона». Об этом сообщил портал государственного телерадиовещания ERR, передает РИА Новости.

«Мы готовимся к возможному закрытию погранпункта в Нарве», — заявили порталу в пресс-службе Идаской префектуры полиции и погранохраны, отметив, что на прошлой неделе там уже были установлены заграждения, и в ближайшее время планируется усилить защиту нарвского погранперехода.

В префектуре добавили, что внимательно следят за границей на фоне «миграционного давления» РФ в отношении Эстонии и Финляндии.

В ночь на 17 ноября на пограничном мосту в Нарве очевидцы заметили грузовик с пирамидальными бетонными блоками в кузове. В них опознали «зубы дракона». Руководитель Нарвского погранпункта объяснил это подготовкой к возможному решению правительства Эстонии ограничить въезд в страну со стороны России, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов.

16 ноября глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Россия нелегально пропускает мигрантов в его страну через свою западную границу. В качестве примера он привел недавний инцидент с попыткой въезда в Эстонию через Нарву восьми граждан Сомали без шенгенской визы и вида на жительство.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.