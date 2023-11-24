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Самолет из Египта экстренно сел в Сочи из-за больного пассажира

В Сочи экстренно сел самолет Red Wings, летевший из Хургады в Жуковский

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Global Look Press

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Хургады в Жуковский, экстренно сел в Сочи из-за больного пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел на борту Boeing 777, который совершал рейс из Египта. Во время пересечения российского воздушного пространства командир самолета сообщил диспетчерам, что одному из пассажиров требуется реанимация. В связи с этим он принял решение посадить самолет в аэропорту Сочи.

Прочие детали произошедшего на данный момент не уточняются. Информации о состоянии пассажира не поступало.

До этого летевший в Таджикистан самолет «Уральских авиалиний» резко сменил курс и сел в Самаре. Это произошло после того, как бортпроводники сообщили о пассажире, ощутившем недомогание на борту воздушного судна.

Ранее пассажиров рейса из Москвы в Петербург высадили из самолета из-за шутки о бомбе.

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