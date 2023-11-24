Российскую чиновницу арестовали по делу о присвоении новогодней премии сотрудников

В Ханты-Мансийской автономном округе — Югре арестовали главу регионального управления по вопросам миграции. Подчиненные обвинили ее в присвоении части новогодней премии, сообщает Baza.

По информации Telegram-канала, 49-летняя Оксана Семенова была отстранена от должности в начале ноября, а вскоре после этого против нее возбудили два уголовных дела по статье 290 УК РФ «Получение взятки».

В публикации Baza говорится, что бывшие подчиненные обвинили Семенову в присвоении половины их премии почти три года назад, 25 декабря 2020 года. Тогда она, занимая должность главы городского отдела по вопросам миграции, потребовала от сотрудников передать ей часть полученного новогоднего вознаграждения, обещая помощь и покровительство по службе, утверждают журналисты.

Сотрудники передали требуемую сумму через посредника, добавило СМИ.

23 ноября сообщалось, что бывший глава наркоотдела МВД Мордовии получил срок за взятку в биткоинах.

До того суд арестовал замглавы департамента Минприроды РФ по делу о взятке.

Ранее на Урале экс-полицейского оштрафовали за угон объявленной в розыск машины.