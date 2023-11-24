Торкунов заявил о завершении подготовки государственного учебника по истории

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов заявил о завершении внесения правок в новый учебник истории для старших классов готов. Его слова приводит ТАСС.

«Есть исправления, дополнения, в основном они непринципиальные: где-то фото поменяли, где-то подпись, мелочи. Об одной существенной правке рассказывал министр просвещения [РФ Сергей Кравцов], когда посещал Северный Кавказ, по депортации», — рассказал ученый.

При этом Торкунов ответил, в каждое новое издание учебника будут вноситься правки. По словам ректора МГИМО, новый учебник по истории стал первым за долгое время, прошедшим настолько тщательную проверку. Ученый отметил, что новый учебник позиционируют как единый и государственный, но ситуация, когда существует только один этот учебник невозможна. Поэтому он призвал всех желающих расширить свою картину мира и углубить понимание исторических процессов изучать дополнительную историческую литературу.

«Даже в этом учебнике содержится такое количество рекомендуемой литературы, в том числе архивов разных доступных. Даже не надо ехать в архив, искать. Просто наводите телефон на QR-код и у вас все появляется», — подчеркнул Торкунов.

До этого Торкунов анонсировал включение в учебник по истории для 5-го класса разделы по Кавказу и Алтаю.

Ранее Мединский ответил на заявления о пропаганде в новом учебнике истории.