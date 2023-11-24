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В учебник по истории для 5 класса включат разделы по двум регионам

Торкунов: в учебник по истории для 5 класса включат разделы по Кавказу и Алтаю

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Разделы о Кавказе и Алтае появятся в учебнике по древней истории для 5-го класса. Об этом сообщил ТАСС ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

«Начинают изучать историю в 5-м классе. Древняя Греция, Древний Рим, а сейчас там будут элементы и российской истории. Алтай, Кавказ», — сказал он.

Ранее Анатолий Торкунов анонсировал выпуск нового учебника истории для вузов до конца 2023-2024 учебного года.

До этого ставший редактором нового цикла школьных учебников по истории России Торкунов сообщил, что в нем будет «скорректирован» один абзац в главе о репрессированных народах. В указанном разделе говорится о том, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению в восточные регионы.

Ранее в России выступили против создания электронной школьной библиотеки.

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