На Урале двухлетняя девочка вышла из дома без теплой одежды и получила сильное обморожение

В Серове прокуратура поводит проверку после того, как двухлетнюю девочку доставили в медучреждение с серьезным переохлаждением. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

Инцидент произошел накануне, когда родители оставили самого младшего члена семьи со старшей сестрой и ушли на работу.

«Пока старшая сестра спала, ребенок вышел на улицу, не надев на себя верхнюю теплую одежду», — сообщается в публикации.

В результате отец нашел девочку в сугробе недалеко от дома.

После проверки прокуратура даст правовую оценку произошедшему. Если потребуется сотрудники ведомства примут меры прокурорского реагирования.

Как сообщает Е1, на данный момент ребенок находится в тяжелом состоянии.

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