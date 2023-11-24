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В Подмосковье поджог электрички закончился для троих подростков уголовным делом

В Подмосковье троих подростков задержали за поджог электрички в Домодедово

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Телеграм канал «Baza»

В Подмосковье троих подростков в возрасте от 16 до 18 лет задержали за поджог электрички и релейных шкафов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент с поездом произошел 21 октября. На возгорание обратила внимание дежурная машинистка, которая вызвала пожарных. Прежде, чем головной вагон успели потушить, выгорела кабина машиниста и часть тамбура.

Спустя месяц молодые люди снова отправились на железную дорогу, где подожгли уже релейный шкаф.

С помощью камер правоохранителям удалось установить личности неизвестных. Ими оказались молодые люди, которых оперативно задержали. Юноши во всем признались.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения.

Ранее под Тюменью двух подростков арестовали за поджог локомотива железнодорожной станции за деньги.

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