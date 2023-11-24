Новогодние сладкие подарки для детей призвали сделать полезными и патриотичными

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил скорректировать новогодние сладкие подарки, сделав их более здоровыми и патриотичными. Письмо с предложением он направил министру просвещения Сергею Кравцову, копия которого есть у RT.

В школах и в различных компаниях в канун наступления Нового года принято дарить подарки детям. Как правило, в них разнообразные сладости: пирожные, конфеты, батончики, напомнил Ветров.

По его словам, вместо традиционных сладостей наборы могли бы содержать натуральные продукты, которые не вредят здоровью. Помимо этого, подарки также могли бы стать инструментом воспитания детей, уверен Ветров. Например, школьникам стоит вместе с наборами дарить патриотические нашивки и значки, предметы одежды или модные аксессуары, которые прославляют историю и величие страны.

Поэтому председатель ассоциации попросил рассмотреть свое предложение разработать рекомендации по составу новогодних подарков в сторону увеличения пользы для здоровья, а также воспитания патриотизма у учащихся.

Ранее кондитеры отреагировали на слухи о резком подорожании сладких новогодних подарков.