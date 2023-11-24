Ирландская полиция сообщила о завершении беспорядков в столице

Полиция Ирландии заявила о прекращении массовых беспорядков в Дублине, причиной которых стало нападение мигранта с ножом на трех детей и женщину. Об этом сообщает телеканал RTE.

«Центр Дублина сейчас спокоен и возвращается к нормальной жизни», — заявил главный суперинтендант полиции Патрик МакМинамин.

По его данным, противостоявшие беспорядкам серьезно полицейские не пострадали, а центр Дублина продолжают патрулировать около 400 правоохранителей.

Предполагается, что нападающий — иммигрант из Алжира. Около площади Парнелл, где ранее произошел инцидент, собрались люди и напали на нескольких полицейских, забросав их пиротехническими средствами, как минимум один получил травмы. Также была подожжена одна из полицейских машин.

До этого ирландская армия опровергла участие в разгоне беспорядков в центре Дублина.

В руководстве вооруженными силами призвали жителей Ирландии к осторожности, а также попросили доверять только официальным источникам.

Ранее в центре Дублина начались протесты после того, как три малолетних ребенка и женщина подверглись нападению 50-летнего мужчины.