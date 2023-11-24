Илон Маск заметил тревожную деталь в беспорядках в Дублине

Американский миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X, что Европа движется к гражданской войне с каждым годом, а возможно, даже с каждым месяцем. Таким образом он ответил на комментарий журналиста и политического обозревателя Яна Майлза Чеонга, который подтвердил слова Маска, отметив, что беспорядки в Дублине являются лишь одним примером этого внутреннего конфликта, развивающегося в Европе.

Ранее основатель SpaceX уже неоднократно высказывал опасения о возможности гражданской войны в Европе. Его опасения стали особенно актуальными после случаев сжигания флага Франции в конце октября и столкновений с мигрантами в Великобритании в первой половине ноября.

В связи с начавшимися беспорядками в Дублине силовые структуры перекрыли центр города. Столкновения полиции и спецназа с протестующими начались после нападения неизвестного с ножом на детей рядом со школой. Митингующие проявляют агрессивное поведение, пытаясь атаковать полицейских. Они поджигают патрульные машины и запускают сигнальные ракеты и фейерверки в сторону полицейских.

Комиссар полиции Дрю Харрис назвал манифестантов группировкой с ультраправой идеологией и призвал их прекратить насилие, разойтись по домам и предоставить силовикам возможность провести расследование.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».