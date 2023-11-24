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Прибывший в Москву из Газы ребенок рассказал, как выбирался из анклава

Рейс с российскими гражданами из сектора Газа приземлился в Домодедово

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Максим Блинов/РИА Новости

Рейс с российскими гражданами из сектора Газа приземлился в Домодедово, совершив перелет из аэропорта Каира. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди пассажиров один из самых молодых — мальчик по имени Карим, который вернулся Россию вместе с матерью и братом. Карим рассказал, что попытка выбраться из опасной зоны заняла у его семьи двое суток.

«Ракеты повсюду летали, ракета попала в дом наших соседей. Мы прятались у дедушки. В дом моего дяди также попала ракета. Когда я слышал этот грохот, я не знал где прятаться», — рассказал Карим.

Он добавил, что рад вернуться в Россию, к отцу, который встретил Карима, его брата и мать в зоне прилета.

До этого стало известно, что еще 103 россиянина, эвакуированных из Газы, доставлены в Москву.

За последние сутки через КПП «Рафах» границу сектора Газа пересекли 101 российский гражданин, включая членов их семей.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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