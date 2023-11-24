Россиянам рассказали, о чем не следует писать в резюме

Идеальное резюме должно быть аккуратно оформлено, а также не содержать перечислений банальных качеств и навыков. Карьерный консультант, топ-менеджер Foodpanda Анна Знаменская рассказала «Газете.Ru», как правильно составить резюме.

Первое правило — оформление.

«Резюме должно выглядеть аккуратно и профессионально с самого начала. Оптимальный формат файла — PDF-документ с одним шрифтом, выравниванием по левому краю и отдельной «шапкой» с указанием контактов. Шапка включает фамилию и имя, название желаемой должности, контакты (почта, телефон) и фото с однотонным фоном. Избегайте селфи и фото в полный рост. Также не стоит прикреплять фото на природе или как на документы. Не нужно использовать слишком яркие или темные шаблоны, сложные аббревиатуры и редкие шрифты», — рекомендовала она.

Раздел «Обо мне», по словам эксперта, включает 3-5 фраз о вас, как о специалисте.

«Описывайте ключевые компетенции и навыки, а также количество лет опыта. Можно перечислить виды реализованных проектов, решаемые задачи и профили прошлых компаний. Например, вот так: «Финансовый директор с опытом работы более 15 лет в компаниях энергетического сектора, отличные навыки бюджетного планирования, создания управленческой отчетности, привлечения внешнего финансирования, магистратура n-вуза. Не используйте длинные и сложные предложения, а также банальные качества вроде стрессоустойчивости и коммуникабельности. В разделе «профессиональный опыт» ограничьтесь пятью пунктами с указанием информации об обязанностях и 3-4 ключевых достижениях. Работодателю должно быть понятно, чем вы занимались и какие задачи сможете решить на новой работе», — добавила эксперт.

При описания своего опыта обратите внимание на краткое пояснение сферы деятельности компании, количество сотрудников и оборот.

«Опишите зону ответственности — сколько человек в подчинении, какой бюджет, какими продуктами и процессами руководили. Указывайте не только обязанности, но и достижения: оформите их с конкретными примерами с использованием цифр, чтобы наниматель мог оценить результаты вашей работы. Используйте формулу: «сделал X, что привело к Y». Например: привлек 18 новых клиентов на обслуживание, что позволило увеличить выручку на 23%. Забудьте об очевидных обязанностях, таких как «контроль исполнения задач» или «подготовка отчетов», говорите о результатах», — рекомендовала карьерный консультант.

Точно не стоит упоминать название школы, темы дипломной работы, хобби и контакты прошлых работодателей. Однако знание иностранных языков, владение программным обеспечением и награды станут отличным дополнением к вашему резюме.

«Если соискатель претендует на работу за границей или в международных компаниях, обязательно добавить ссылку на LinkedIn. Ссылки на другие социальные сети будут лишними, если на личных страницах нет профессиональной деятельности (дискуссий и полезных статей о работе). И самое главное правило — резюме всегда составляется индивидуально под каждую вакансию», — резюмировала специалист.

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