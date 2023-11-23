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В Мурманской области решили открыть убежища для беженцев-иностранцев

Мурманская область решила создать три пункта для беженцев у границы с Финляндией

В Мурманской области будут открыты три пункта временного размещения (ПВР) для иностранных беженцев, оказавшихся на границе России и Финляндии после закрытия финских пограничных пунктов. Об этом указано в проекте постановления губернатора региона, опубликованном на портале «Открытый электронный регион».

Отмечается, что пункты будут организованы в Мурманске, Кольском и Кандалакшском районах области.

«В условиях устойчивых отрицательных температур, что может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, постановляю <...> обеспечить организацию и функционирование пунктов временного пребывания», — говорится в документе.

Конкретные адреса пунктов в постановлении не написаны.

При этом глава Мурманской области Андрей Чибис в видеообращении в Telegram-канале подтвердил, что власти региона намерены помочь беженцам.

«Мы не можем их оставить в снегу и на морозе без обогрева и питания. Были приняты все необходимые меры для их безопасности и здоровья», — заключил руководитель области.

Днем 23 ноября Чибис сообщал, что 22 ноября был случай незаконной попытки беженцев прорвать границу с Финляндией. Однако, по его словам, ситуацию удалось разрешить.

Ранее власти Финляндии рассказали, какой КПП на границе с Россией останется открытым.

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