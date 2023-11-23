На Крым надвигается средиземноморский циклон. Предупреждение об этом опубликовано на сайте регионального управления МЧС России.

«В связи с прохождением средиземноморского циклона 25, 26 и 27 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица», — сказано в сообщении ведомства.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал опасные погодные явления в 15 регионах РФ в ближайшие дни.

По его словам, осадки, шквалистый ветер и грозы ожидаются в Белгородской, Воронежской, Новосибирской и Томской областях, в Краснодарском крае и Крыму. В Курской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Белгородской областях также ожидается глубокий циклон.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.