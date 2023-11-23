В Таиланде задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Пограничная полиция Таиланда задержала шесть иностранцев, среди которых числился разыскиваемый Интерполом россиянин. Об этом сообщает газета The Bangkok Post со ссылкой на заместителя комиссара Иммиграционного бюро генерал-майора Пантана Нучанарта.

«Шесть иностранных граждан — четверо пакистанцев, один итальянец и один россиянин — были арестованы по трем отдельным делам», — указывается в материале.

Согласно информации Иммиграционного бюро, им оказался 32-летний гражданин Российской Федерации. Мужчину остановили за просроченную визу в провинции Сапун на границе между Таиландом и Малайзией. В ходе проверки выяснилось, что на него выписано «красное уведомление» Международной организации уголовной полиции. Как уточняется в публикации, с 2008 по 2023 год задержанный гражданин РФ состоял в преступной группировке, занимавшейся нелегальными денежными операциями в Москве.

Перед этим находящегося в розыске по линии Интерпола россиянина задержали в Молдавии при попытке пересечения границы.

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