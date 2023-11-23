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В Таиланде задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Полиция Таиланда задержала разыскиваемого Интерполом россиянина

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Edgar Su/Reuters

Пограничная полиция Таиланда задержала шесть иностранцев, среди которых числился разыскиваемый Интерполом россиянин. Об этом сообщает газета The Bangkok Post со ссылкой на заместителя комиссара Иммиграционного бюро генерал-майора Пантана Нучанарта.

«Шесть иностранных граждан — четверо пакистанцев, один итальянец и один россиянин — были арестованы по трем отдельным делам», — указывается в материале.

Согласно информации Иммиграционного бюро, им оказался 32-летний гражданин Российской Федерации. Мужчину остановили за просроченную визу в провинции Сапун на границе между Таиландом и Малайзией. В ходе проверки выяснилось, что на него выписано «красное уведомление» Международной организации уголовной полиции. Как уточняется в публикации, с 2008 по 2023 год задержанный гражданин РФ состоял в преступной группировке, занимавшейся нелегальными денежными операциями в Москве.

Перед этим находящегося в розыске по линии Интерпола россиянина задержали в Молдавии при попытке пересечения границы.

Ранее полиция Гонконга попросила Интерпол найти украденные $179 млн.

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