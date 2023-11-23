В Госдуме удивились желанию пенсионеров получить в подарок на Новый год мясо

Акция общественной организации «Круг надежд» по исполнению новогодних желаний пенсионеров, в рамках которой жители Сургута попросили мясные изделия, сладости и стандартные продуктовые наборы, является «чушью собачьей». Такое мнение в беседе с Daily Storm высказал депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный.

«Вообще, мы [волонтеры] тут проведем акцию, а потом мэр города ищи деньги, чтобы мяса купить. Он не сможет этого сделать — он плохой! А они [общественники] хорошие! Профанация какая-то. Если взялись — пусть до конца. И денег соберут, и пенсионерам повезут [подарки]. Надо до конца доводить, а не искать работу другим. Хотят — пусть найдут этих пенсионеров, купят им чего-нибудь, соберут. А не «Елку надежд» повесили и потом в бюджет обратились: «Заплатите деньги и купите мяса». Чушь собачья!» — заявил Завальный.

Депутата также удивило то, что пожилые люди попросили не дорогие подарки, например, iPhone 15 Pro, а мясо. Он счел, что данное мероприятие является «пиар-акцией» или провокацией».

При этом руководитель «Круга надежд» Надежда Сергаева сказала изданию, что не согласна с мнением депутата. По ее словам, администрация Сургута ежегодно принимает активное участие в акции и помогает пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям. Она добавила, что «Елка желаний» стала традиционной.

Депутат Госдумы Евгений Федоров до этого заявил, что в России важно ввести контроль за крупными банковскими операциями, связанными со счетами пенсионеров. Это необходимо, чтобы вовремя выявить манипуляции третьих лиц и предотвратить мошенничество, уточнил он.

Ранее сообщалось, что дилеры отказались от новогодних скидок на автомобили.