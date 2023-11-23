Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Неизвестный напал с ножом на детей у школы в Дублине

В Дублине оцепили район вокруг школы после нападения неизвестного на трех детей

close
100%
Shutterstock

В столице Ирландии не менее трех детей пострадали в результате вооруженного нападения на школу. Об этом пишет Daily Mail.

По предварительным данным, пострадавшие получили ножевые ранения, находясь неподалеку от школы для девочек в центре Дублина. После этого район площади Парнелл был оцеплен. В больницу доставили трех несовершеннолетних.

Некоторые СМИ сообщают, что подозреваемый уже арестован. При этом его личность пока не установлена, а он сам также получил травмы на месте происшествия.

В соцсетях пишут, что на месте инцидента все еще проводится операция экстренных служб. Местный телеканал уточняет, что правоохранители продолжают работать на месте и выясняют детали произошедшего.

Ранее во Франции задержали напавшего на школу мужчину с ножом.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий