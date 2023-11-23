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Жителям Подмосковья старше 80 лет вручили подарки от губернатора

Порядка 50 тыс. жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей

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Depositphotos

С начала года свыше 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили памятные подарки от губернатора Подмосковья, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Юбилярам вручают Жостовский поднос - один из главных символов народного промысла в нашем регионе, который сохраняет вековые традиции и абсолютно ручной труд», - рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В Министерстве соцразвития Московской области дополнили, что получить подарок можно проактивно, но если пенсионер недавно переехал в регион, то нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.

«Подарок вручается юбиляру по любому согласованному адресу в день рождения или в другой удобный для него день. Также для тех, кто достиг 100-летнего юбилея, предусмотрена выплата в размере 5000 рублей. Она придет автоматически», – дополнили в министерстве.

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