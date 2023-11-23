Исследование показало, что лень может быть признаком высокого интеллекта

Ученые из США провели исследование и пришли к выводу, что лень может быть признаком высокого интеллекта человека, пишет LADBible.

Исследование, проведенное сотрудниками Университета побережья Мексиканского залива Флориды, показало, что люди с более высоким уровнем IQ менее физически активны, чем люди с более низким интеллектом.

Как считают специалисты, более умные люди с большей вероятностью будут заниматься мыслительной деятельностью, но при этом не будут такими продуктивными при физических нагрузках.

Кроме того, полученные данные показали, что люди с высоким IQ меньше скучают, потому что проводят много времени, занимаясь интеллектуальной деятельностью.

Однако ученые предостерегают от слишком больших обобщений на основе полученных результатов, так как в исследовании приняли участие всего 60 человек. Впрочем, некоторые комментаторы теперь считают себя гениями.

«Я должно быть Альберт Эйнштейн, черт возьми», — шутят люди.

Ранее ученые выяснили, что младенцы начинают учить язык еще до рождения.