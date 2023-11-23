Общественник прокомментировал волну блокировок российских блогеров в Google

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения об исчезновении из рекомендаций Google ряда российских блогеров и средств массовой информации. По его словам, это могло быть как технической ошибкой, так и сознательной блокировкой.

«Исходя из той информации, которая есть на данный момент, нельзя точно понять, с чем мы имеем дело — с технической ошибкой или преднамеренной блокировкой. Хоть Google и является ИТ-гигантом, который может позволить себе самые стабильные серверы и самых лучших специалистов, от банальных багов не застрахован даже он», — отметил Малькевич.

Он подчеркнул, что независимо от того, что случилось на самом деле, важно понимать, что Google стабильно игнорирует российское законодательство. Также член ОП посоветовал не доверять зарубежным сервисам из-за их предвзятости и непредсказуемости.

Как сообщало издание РБК со ссылкой на источники, близкие к российским издателям, некоторые СМИ в России перестали получать трафик из рекомендательного сервиса Google Discover. Причинами этого называют ошибку обновления рекомендательных алгоритмов или целенаправленное сокращение.

По словам источника издания, в Discovery были заблокированы сайты «Комсомольской правды» и «Царьграда», из-за чего резко упало общее число пользователей, посещающих их сайты. Показатели КП упали в 2-3 раза. Кроме того, отмечает издание, блогеры «Дзена» начали жаловаться на то, что больше не видят себя в рекомендациях.

Ранее стало известно, что в сети появились зараженные вирусом обновления Chrome и Safari.