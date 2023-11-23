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ФТС подтвердила работу единственного КПП на границе с Финляндией

ФТС: единственный КПП на границе с Финляндией работает в Мурманской области

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Jussi Nukari/Global Look Press

В Федеральной таможенной службе подтвердили, что единственным работающим контрольным пунктом пропуска на границе с Финляндией является «Райя-Йоосеппи — Лотта». Об этом говорится в сообщении таможенной службы в Telegram-канале.

«Финляндскими властями принято решение о закрытии в ночь с 23 на 24 ноября еще трех пунктов пропуска на границе с Россией (МАПП «Вартиус», «Куусамо», «Салла»)», — говорится в сообщении ведомства.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее бывший постоянный представитель России при Евросоюзе, сенатор от Карелии Владимир Чижов сказал, что заявление властей Финляндии о закрытии границ с Россией не является случаем, когда от российской стороны требуется зеркальная реакция.

Накануне стало известно, что Финляндия оставит только один работающий КПП на границе с Россией на самом севере страны и закроет три других еще действующих в данный момент. Отмечается, что заместитель канцлера юстиции Финляндии одобрил новые ограничения, и проект находится на столе главы ведомства. Согласно ему, рабочим останется только самый северный погранпереход Райа-Йосеппи.

Ранее сообщалось, что Финляндия подтвердила решение закрыть почти все КПП с Россией.

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