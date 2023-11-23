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На электроподстанции в Подмосковье произошло замыкание

Shot: вспышки в небе Подмосковья произошли из-за замыкания на электроподстанции

Яркие вспышки и звуки взрывов в небе над подмосковным Лыткарино произошли из-за замыкания на электроподстанции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, замыкание произошло на местной подстанции. Очевидец происшествия рассказал Shot, что около часа ночи увидел в небе яркое зарево и услышал свист, похожий на ультразвук.

«После этого несколько населенных пунктов остались без воды, света и связи. По нашим данным, без напряжения сейчас находятся пять подстанций. Специалисты занимаются устранением повреждений», — говорится в сообщении.

До этого ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю сообщало, что в регионе из-за урагана остаются без света жители почти полутора десятка населенных пунктов.

На утро 22 ноября электричество отсутствовало в 14 населенных пунктах Ужурского, Партизанского, Уярского, Балахтинского и Нижнеингашского районов.

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.

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