Путин заявил о достижении углеродной нейтральности в России не позднее 2060 года

Президент России Владимир Путин заявил на виртуальном саммите G-20, что Россия планирует достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Об этом пишет газета «Известия».

Глава государства отметил, что страна использует все доступные и эффективные инструменты для сокращения парниковых выбросов, включая атомную и гидроэнергетику, наращивание поглощающей способности лесов и экологически чистые технологии.

Углеродная нейтральность означает сокращение до нуля выбросов углекислого газа и его аналогов в результате производственной деятельности человека или компенсацию этих выбросов за счет углеродно-отрицательных проектов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении климатической доктрины России. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

До этого Фонд «Росконгресс» и компания СИБУР договорились о передаче сертифицированных сокращений выбросов парниковых газов для полного погашения углеродного следа на Восточном экономическом форуме.

До этого стало известно, что мировые выбросы углекислого газа (CO2) в 2023 году обновят исторический рекорд, увеличившись на 0,5-1,5%. Окончательный анализ будет опубликован в декабре, когда мировые лидеры встретятся в ОАЭ на переговорах ООН по климату, главной темой которых станут дебаты о будущем ископаемого топлива — главного источника загрязнения CO2.

Ранее мир впервые ненадолго преодолел критический порог потепления.