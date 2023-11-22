Учительницу физкультуры обвинили в изнасиловании ребенка

В Нью-Джерси учительницу средней школы Бриджуотер задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает Fox News.

О факте насилия над ребенком в правоохранительные органы сообщил неизвестный, аноним прислал на электронную почту письмо.

Автор рассказал о том, что 38-летняя учительница физкультуры Лидия Пинто из средней школы Бриджуотер четыре года подвергала сексуальному насилию одну из учениц.

Педагога задержали, ей предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней, имя пострадавшей в полиций не раскрывают, с ее слов известно, что педагог как минимум дважды вступала в интимную связь с девочкой в машине.

Ранее сотрудницу службы помощи приемным детям обвинили в изнасиловании подростка.