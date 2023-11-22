Молния ударила в гида, который вел группу по туристической тропе

В национальном парке Тижука молния ударила в мужчину, который вел группу туристов по тропе на смотровую площадку. Об этом сообщает Daily Mail.

В национальном парке в штате Рио-де-Жанейро гид пострадал во время подъема на гору по туристической тропе, 36-летний Лейлсон де Соуза вел туристов на смотровую площадку.

Когда группа остановилась отдохнуть, мужчина подошел к краю скалы и спросил участников восхождения, готовы ли они продолжать поход, несмотря на дождь. В этот момент в него ударила молния.

Туристы вызвали помощь, на место происшествия прибыли медики, но спасти пострадавшего не удалось.

Ранее медсестра спасла коллегу, в которую ударила молния.