В КПРФ поддерживают идею о возрождении идеологии в России

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин заявил, что партия поддерживает идею о возрождении идеологии, однако попытки искусственно создать новую без опоры на опыт советских времен обречены на провал. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Очень важно, что этот тезис снова прозвучал в публичном пространстве. Это свидетельствует о том, что наша власть приходит к пониманию очевидного: без надежного идеологического фундамента мы не сможем выстоять и победить в войне, развязанной Западом против нашей страны», — сказа Афонин.

По его словам, партия не раз говорила о необходимости возрождения идеологии.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин во время правительственного часа предложил депутатам взять шефство над памятниками Владимиру Ленину в регионах. Об этом он заявил после сообщения депутата от КПРФ из Саратовской области Ольги Алимовой о разрушении на ее малой родине памятника времен Великой Отечественной войны «под видом реконструкции». Министр культуры Ольга Любимова отметила, что ведомство готово подключаться к работе по данному объекту — выделить средства на спасение монумента.

До этого памятник Ленину опасно накренился в Сарове.