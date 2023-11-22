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В КПРФ поддерживают идею о возрождении идеологии в России

В КПРФ поддерживают идею о возрождении идеологии в РФ с опорой на времена СССР

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин заявил, что партия поддерживает идею о возрождении идеологии, однако попытки искусственно создать новую без опоры на опыт советских времен обречены на провал. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Очень важно, что этот тезис снова прозвучал в публичном пространстве. Это свидетельствует о том, что наша власть приходит к пониманию очевидного: без надежного идеологического фундамента мы не сможем выстоять и победить в войне, развязанной Западом против нашей страны», — сказа Афонин.

По его словам, партия не раз говорила о необходимости возрождения идеологии.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин во время правительственного часа предложил депутатам взять шефство над памятниками Владимиру Ленину в регионах. Об этом он заявил после сообщения депутата от КПРФ из Саратовской области Ольги Алимовой о разрушении на ее малой родине памятника времен Великой Отечественной войны «под видом реконструкции». Министр культуры Ольга Любимова отметила, что ведомство готово подключаться к работе по данному объекту — выделить средства на спасение монумента.

До этого памятник Ленину опасно накренился в Сарове.

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