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В российском регионе иностранцам запретили работать водителями автобусов и такси

В Курганской области иностранцам запретили работать водителями автобусов и такси

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Shutterstock

В Курганской области для иностранных граждан ввели запрет на определенную работу. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 1 января 2024 года.

Согласно новым правилам иностранцы, проживающие на территории области и имеющие официальный патент на работу, больше не смогут устроиться водителями автобусов, такси. Также им запретили работать в производстве детского питания и диетических продуктов, в гостиницах, заниматься деятельностью по трудоустройству и подбору персонала и занимать должности в образовательных организациях.

Хозяйствующие субъекты обязаны привести документацию в соответствии с новым постановлением также к 1 января 2024 года.

Ранее мигрантам запретили работать водителями общественного транспорта на Колыме.

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