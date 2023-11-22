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Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО Аяза Шабутдинова

Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО бизнес-тренера Аяза Шабутдинова

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Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

Мосгорсуд отказался выпустить из изолятора временного содержания (СИЗО) обвиняемого в мошенничестве бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает московская прокуратура в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Судебное постановление оставить без изменения, жалобу адвокатов — без удовлетворения», — приводит РИА Новости слова судьи.

Адвокаты просили судебную инстанцию о смягчении меры пресечения и заявили о готовности внести залог в 15 миллионов рублей.

Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Защита просила назначить Шабутдинову домашний арест, поскольку у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения, однако ходатайство отклонили.

Ранее участница курсов Аяза Шабутдинова рассказала, как им подмешивали в кофе таблетки.

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