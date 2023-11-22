Ургант заявил о непричастности к антироссийским постам в Telegram

Антироссийские публикации, приписываемые ранее телеведущему Ивану Урганту, были размещены с фейкового аккаунта. Об этом Ургант написал в личном Telegram-канале.

«С упорством, достойным лучшего применения, снова сообщаю: у шоу «Вечерний Ургант» никогда не было Telegram-канала. Это канал-фейк, с которым сотрудники программы начали бороться задолго до известных событий», — объяснил Ургант.

По словам комика, после публикации поста с горящим БТР сотрудники программы отправили службе поддержки Telegram запрос на закрытие канала за распространение ложных данных от имени программы. При этом пост из канала был удален, но сам канал остался и существует до сих пор, отметил Ургант.

«Кем и зачем он создан — ума не приложу. Но если завтра там, например, сообщат, что я пью по ночам кровь младенцев, давайте я уже заранее это опровергну», — пошутил телеведущий.

Он отметил, что пора перестать «мусолить, огульно обвинять, травить, преследовать и, самое главное, врать».

До этого Урганта обвинили в публикации поста с призывом к поддержке ВСУ в Telegram-канале «Вечерний Ургант».

Ранее Ургант отреагировал на увольнение профессора МГИМО после лекции с ним.