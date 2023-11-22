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На Украине заявили, что договорились о возвращении скифского золота

Минкульт Украины договорился с нидерландским музеем о передаче скифского золота

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Рудольф Кучеров/РИА «Новости»

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) заявило, что договорилось с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче коллекции скифского золота стране. Об этом министерство сообщило на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«МКИП и Музей Allard Pierson достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов Музейного фонда Украины из четырех музейных учреждений Крыма», — говорится в сообщении.

В Минкульте отметили, что с 2014 года они экспонируются на выставке «Крым — Золотой остров в Черном море» в Археологическом музее Амстердамского университета.

Одним из важнейших моментов для Украины стал отказ музея брать с украинской стороны стоимость девяти лет хранения этих предметов, подчеркнули там.

4 сентября официальный представитель Амстердамского университета Яша Ланге заявил, что золото скифов готовится к отправке на Украину. В октябре Центральный музей Тавриды сообщил о планах продолжить судиться за скифское золото.

В июне Верховный суд Нидерландов постановил передать Украине скифское золото.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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