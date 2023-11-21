Депутат ГД назвал рождение ребенка «билетом в бедность» для многих россиян

Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что для многих россиян рождение ребенка является билетом в бедность. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Делягина, на рождаемость в России влияет абсолютная нищета большей части населения, а также катастрофическая ситуация в здравоохранении, когда 30% женщин детородного возраста не могут рожать по медицинским показаниям.

«Ребенок — это для абсолютного большинства граждан России билет в один конец в бедность, второй ребенок — билет в один конец в нищету», — отметил депутат.

Еще одной проблемой Делягин назвал отсутствие смысла жизни, когда бюрократическая верхушка в рамках нового социального контракта не может ничего предложить россиянам, кроме «песни Шамана». Депутат подчеркнул, что, за редким исключением, у жителей России нет возможности быть хозяевами своей судьбы.

До этого в Госдуме призвали давать россиянам пять дней отпуска при рождении внуков.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.