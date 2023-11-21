Дворник нашел гранату, убирая мусор

В Петроградском районе Петербурга дворник обнаружил в пакете с мусором предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мужчина подметал дворы возле жилого дома по улице Песочной и нашел среди мусора пакет, в котором обнаружил предмет, похожий на ручную гранату.

Мужчина обратился в экстренные службы, группа разминирования, осмотрев находку, пришла к выводу, что это корпус учебной гранаты Ф-1 с учебным запалом. Находка не представляла опасности для окружающих, граната изъята для последующей утилизации.

Ранее в Воронеже эвакуировали учеников из-за гранат около школы.