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Дворник нашел гранату, убирая мусор

В Петербурге дворник нашел гранату во время уборки мусора

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78.rosguard.gov.ru

В Петроградском районе Петербурга дворник обнаружил в пакете с мусором предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мужчина подметал дворы возле жилого дома по улице Песочной и нашел среди мусора пакет, в котором обнаружил предмет, похожий на ручную гранату.

Мужчина обратился в экстренные службы, группа разминирования, осмотрев находку, пришла к выводу, что это корпус учебной гранаты Ф-1 с учебным запалом. Находка не представляла опасности для окружающих, граната изъята для последующей утилизации.

Ранее в Воронеже эвакуировали учеников из-за гранат около школы.

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