Суд арестовал замглавы департамента Минприроды РФ по делу о взятке

Центральный районный суд Челябинска арестовал заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексея Яковлева. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Яковлев арестован до 10 января 2024 года, уточняет РИА Новости.

Чиновник проходит по делу о получении свыше 1 млн рублей в качестве взятки. Такую сумму, как выяснили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, Яковлев получил от руководителя национального парка «Таганай», поясняет агентство.

Правоохранители утверждают, что деньги передавались за общее покровительство по службе.

О задержании замглавы департамента Минприроды РФ сообщили 20 ноября. В министерстве тогда заявили, что оперативные мероприятия связаны с предыдущим местом работы Яковлева в национальном парке «Таганай». Подробнее о том, что известно об Алексее Яковлеве, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее чиновник из Мурманска получил условный срок за взятку кофемашиной.