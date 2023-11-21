Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал замглавы департамента Минприроды РФ по делу о взятке

ТАСС: суд в Челябинске арестовал замглавы департамента Минприроды Яковлева

close
100%
Пресс-служба Минприроды России

Центральный районный суд Челябинска арестовал заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексея Яковлева. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Яковлев арестован до 10 января 2024 года, уточняет РИА Новости.

Чиновник проходит по делу о получении свыше 1 млн рублей в качестве взятки. Такую сумму, как выяснили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, Яковлев получил от руководителя национального парка «Таганай», поясняет агентство.

Правоохранители утверждают, что деньги передавались за общее покровительство по службе.

О задержании замглавы департамента Минприроды РФ сообщили 20 ноября. В министерстве тогда заявили, что оперативные мероприятия связаны с предыдущим местом работы Яковлева в национальном парке «Таганай». Подробнее о том, что известно об Алексее Яковлеве, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее чиновник из Мурманска получил условный срок за взятку кофемашиной.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий