ХАМАС будет отпускать по 10 заложников в день

Движение ХАМАС по условиям перемирия с Израилем намерено отпускать по 10 израильских заложников в день. Об этом сообщает ливанская газета Al Shark со ссылкой на источники, знакомые с черновиком соглашения.

Отмечается, что перемирие продлится пять дней.

«Боевики ХАМАС и «Исламского джихада» (организация запрещена в России) согласились отпускать ежедневно по 10 заложников, удерживаемых в плену с 7 октября, в обмен на 30 палестинских узниц из израильских тюрем», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения одного из резервных батальонов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что в переговорах с исламистским движением ХАМАС по освобождению заложников достигнут прогресс. По его словам, в скором времени можно ожидать хороших новостей.

До этого Нетаньяху говорил, что несет личную ответственность за освобождение израильских заложников в секторе Газа. Вместе с членами военного кабинета он встретился с семьями похищенных.

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари также говорил, что переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.