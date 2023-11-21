Украинский депутат сообщил об обысках у нескольких депутатов партий «Слуга народа» и «За будущее»

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что у нескольких депутатов партий «Слуга народа» и «За будущее» проходят обыски. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обыски проходят у депутата Владимира Козака (партия «Слуга народа»). Ранее сообщили об обыске у Лабазюка (партия «За будущее»). А с утра был задержан Одарченко (партия «Слуга народа»)», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Lavra Live сообщал, что в Киево-Печерской лавре проходят обыски. Она закрыта для посетителей. В самой лавре информацию об обысках не подтверждают.

Агентство УНН сообщало, что депутату Верховной рады Украины Александру Дубинскому предъявили обвинение в государственной измене.

13 ноября дома у Дубинского прошли обыски при участии сотрудников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Дубинского отправили под круглосуточный домашний арест.

Ранее нардеп Гончаренко сообщал, что на Украине анонсировали процессуальные действия в отношении украинских генералов.