Кража шубы из московского ТЦ приезжим попала на видео

В Москве 35-летнего приезжего мужчину подозревают в краже шубы с витрины магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве.

Инцидент произошел в одном из торговых центров на Комсомольской площади. Злоумышленник зашел в магазин, осмотрелся, затем подошел к вешалке с шубами, взял одну из них и положил в рюкзак, после чего быстро скрылся с места преступления. Его действия зафиксировала камера наблюдения, расположенная в магазине.

Подозреваемого быстро задержали. Им оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина, который приехал в столицу на заработки.

Общая сумма ущерба, причиненного подозреваемым, составила 230 тыс. рублей. Со слов мужчины, после кражи он продал шубу, после чего распорядился полученными деньгами. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в пресс-службе МВД Москвы.

Максимальный срок, который грозит мужчине, — лишение свободы на два года.

Ранее в Подмосковье мужчина дважды обокрал квартиру и вынес 150 тыс. рублей.