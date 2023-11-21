В многоэтажке в Новой Москве прорвало трубы с горячей водой

В многоквартирном жилом доме в Новой Москве прорвало трубу с горячей водой в ванной. Происшествие случилось среди ночи, пострадал один мужчина, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Прорыв трубы произошел в квартире на третьем этаже. После этого в доме сработала пожарная сигнализация, уточнил источник. По его данным, владельцы квартиры в это время отсутствовали.

После сообщений о происшествии на место прибыли специальные службы, а также сотрудники управляющей компании и сантехник. Чтобы остановить горячий потоп, воду в стояке подвала перекрыли. С последствиями разбиралась аварийная бригада «Водоканала».

Пострадавший в результате ЧП мужчина отказался от госпитализации.

Напомним, в выходные в Москве затопило горячей водой 19 этажей жилого комплекса комфорт-класса из-за срыва крана отопления на уровне 25 этажа. Происшествие обошлось без пострадавших.