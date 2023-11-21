Три россиянина погибли при массовом отравлении наркотиком

В Астрахани три человека погибли при массовом отравлении неизвестным веществом. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Стало известно, что жертвами наркотического вещества стали две девушки и мужчина. Так, рано утром 19 ноября в подъезде одного из домов на улице Чкалова в Трусовском районе нашли тело 19-летней местной жительницы без признаков насильственной смерти.

В этот же день в Кировском районе местная жительница увидела тело своей 19-летней дочери. Также в квартире на улице Зеленой в Ленинском районе обнаружили тело 29-летнего мужчины.

«Предварительная причина смерти троих астраханцев — отравление неизвестным веществом», — заключили в ведомстве.

Следователи пока изучают все подробности случившегося.

Помимо погибших, от неизвестного вещества пострадали более 20 человек, которых накануне госпитализировали с сильным отравлением. Врачи сочли состояние почти всех доставленных в стационар тяжелым.

Также в правоохранительных органах сообщали, что массовое отравление наркотиками в Астрахани произошло в результате употребления метадона. В настоящее время проводятся экспертизы.

Затем в Ставрополье задержали трех мужчин по подозрению в распространении наркотиков в Астрахани. Личности распространявших наркотики известны. Это уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Ранее в Ленинградской области госпитализировали 15-летнего подростка, отравившегося наркотическими веществами.