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Диетолог рассказала, кому нельзя есть майонез и кетчуп

Диетолог Евстигнеева: людям с инсулинорезистентностью нельзя есть майонез

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Depositphotos

Людям с диагностированной инсулинорезистентностью не стоит есть кетчуп и майонез. Об этом «Москве 24» рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева.

По ее словам, здоровым людям можно употреблять данные соусы, но только в минимальных количествах в качестве добавки к основным блюдам.

«Совсем убрать из рациона майонез и кетчуп стоит тем, у кого есть инсулинорезистентность. Это состояние лежит в основе таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром», — сказала эксперт.

Пациентам с таким диагнозам диетолог советует придерживаться правильного питания. Их рацион должен состоять только из натуральных продуктов, в которых нет стимуляторов вкуса, заставляющих съедать больше. В связи с этим майонез и кетчуп не рекомендуется также употреблять тем, кто хочет похудеть.

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого рассказала «Газете.Ru», что самыми вредными для фигуры и здоровья соусами являются майонез, кетчуп и горчица. Причины этому в их калорийности, высоком содержании сахара и негативном влиянии на ЖКТ.

Ранее был назван лучший соус к десерту «Анна Павлова».

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