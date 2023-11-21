Россиянам предложили давать пять дней дополнительного отпуска при одном случае

Депутат Государственной думы Яна Лантратова предложила предоставлять пять дней дополнительного отпуска работающим россиянам в случае рождения внуков. Копия ее письма на имя главы Министерства труда и социальной защиты РФ Антона Котякова имеется в распоряжении RT.

В обращении депутат объяснила необходимость дополнительного отпуска этой категории граждан важностью указанного события. Лантратова указала, что первые дни после рождения ребенка становятся критическими для семьи, а родители в это время остро нуждаются в помощи близких.

Парламентарий подчеркнула, что в России старшие родственники всегда помогают в воспитании внуков. Она напомнила, что по действующему законодательству страны рождение ребенка у работника относится к основаниям, по которым ему должны предоставлять отпуск продолжительностью до пяти календарных дней с сохранением заработной платы.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность введения для работников права на предоставление отпуска без сохранения зарплаты до пяти календарных дней в случаях рождения у них внуков (внучек) и представить позицию министерства по данному вопросу», — говорится в письме.

До этого член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, бывший ректор Орловского госуниверситета им. Тургенева Ольга Пилипенко призвала не отговаривать женщин от получения образования.

Ранее демограф рассказал, что материнский капитал может увеличить рождаемость в России на 20-25% и отметил, что демографического апокалипсиса в России не будет.