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Пассажирка родила на борту самолета, готовящегося к взлету

Daily Mail: в Турции пассажирка родила на борту самолета, готовящегося к взлету

Экипаж самолета принял роды на борту у пассажирки. Судно стояло на взлетно-посадочной полосе, когда у женщины начались схватки. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Pegasus Airlines, рейс должен был вылететь из Турции во Францию, но во время подготовки к взлету у одной из пассажирок внезапно начались роды, она находилась на 30-й неделе беременности.

На помощь роженице пришли бортпроводники и фельдшер, они помогли новорожденному появиться на свет. Спустя несколько минут после родов младенца с матерью передали бригаде медиков аэропорта.

Ранее сообщалось, что американка не знала о беременности и приняла схватки за аппендицит.

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