Движение по Крымскому мосту временно закрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — уточнили в сообщении.
К находящимся на мосту обратились с просьбой сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически закрывают из соображений безопасности.
В середине ноября Керченская паромная переправа приостанавливала свою работу, так как на полуострове объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями и усилением ветра.
В начале ноября стало известно о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области. Глава Крыма Сергей Аксенов счел этот путь альтернативой Крымскому мосту.
Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.