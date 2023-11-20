Движение по Крымскому мосту временно закрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — уточнили в сообщении.

К находящимся на мосту обратились с просьбой сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически закрывают из соображений безопасности.

В середине ноября Керченская паромная переправа приостанавливала свою работу, так как на полуострове объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями и усилением ветра.

В начале ноября стало известно о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области. Глава Крыма Сергей Аксенов счел этот путь альтернативой Крымскому мосту.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.