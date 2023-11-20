В офисе Зеленского допустили конфискацию крупного мобильного оператора Украины

Замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что с высокой вероятностью будут приняты санкции в отношении одного из крупнейших мобильных операторов страны «Киевстар», передает «Экономическая правда».

Он добавил, что также есть вероятность и конфискации компании, пояснив, что соответствующие службы и юристы изучают ситуацию с правовой точки зрения.

В сентябре суд в Киеве арестовал бизнесмена Игоря Коломойского, его подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Коломойский может выйти под залог в размере 509 млн гривен ($13,7 млн), однако бизнесмен отказался его вносить. Максимальное наказание по каждой статье обвинения в отношении олигарха — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

15 ноября апелляционный суд закрыл дело по иску украинского бизнесмена Коломойского.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил в Госдепе США усиление санкционного давления на Россию.