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В офисе Зеленского допустили конфискацию крупного мобильного оператора Украины

Замглавы офиса Зеленского Шурма допустил конфискацию оператора «Киевстар»

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Shutterstock

Замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что с высокой вероятностью будут приняты санкции в отношении одного из крупнейших мобильных операторов страны «Киевстар», передает «Экономическая правда».

Он добавил, что также есть вероятность и конфискации компании, пояснив, что соответствующие службы и юристы изучают ситуацию с правовой точки зрения.

В сентябре суд в Киеве арестовал бизнесмена Игоря Коломойского, его подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Коломойский может выйти под залог в размере 509 млн гривен ($13,7 млн), однако бизнесмен отказался его вносить. Максимальное наказание по каждой статье обвинения в отношении олигарха — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

15 ноября апелляционный суд закрыл дело по иску украинского бизнесмена Коломойского.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил в Госдепе США усиление санкционного давления на Россию.

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