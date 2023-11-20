В США назвали причину массового бегства украинцев в столицу

Украинские граждане массово переезжают в Киев из других населенных пунктов страны, так как столицу защищает плотная система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет американское издание Politico.

В материале указано, что в настоящее время в Киеве и его окрестностях проживают около 600 тыс. переселенцев из других регионов государства. Как рассказал местный риелтор, в том числе в столицу пребывают жители Днепропетровской области и подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

«Люди <...> начали активно переезжать и искать жилье в Киеве, объясняя это тем, что он защищен и там летает меньше ракет, чем в их городах», — подчеркнул он.

По данным издания, большая часть западных средств противовоздушной обороны сосредоточена в Киеве. При этом другие населенные пункты испытывают дефицит техники, способной перехватывать и уничтожать приближающиеся воздушные цели.

В результате, как отметили авторы публикации, многие украинские города подвергаются стратегическим ракетным ударам. Из-за этого в населенных пунктах оказываются повреждены важные объекты инфраструктуры, говорится в статье.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что страна «очень нуждается» в усилении системы ПВО.