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На форуме «Россия» представят итоги совместного проекта «Роснефти» и Мостуризма

В павильоне «Роснефти» на форуме «Россия» пройдут Дни Москвы

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Пресс-служба «Роснефти»

Дни Москвы пройдут с 21 по 23 ноября в павильоне компании «Роснефть» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия», сообщается на сайте нефтяной компании.

В рамках тематических дней столичного региона будут представлены итоги совместного проекта «Роснефти» и Мостуризма. Проект направлен повышение спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Москвы, объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС компании. Также в рамках мероприятия с представителями соседних со столицей регионов обсудят развития будущих коопераций на фоне растущего интереса к путешествиям по России.

«Москва – это один из крупнейших и самых известных мегаполисов мира, комфортный город для жизни, работы и досуга. Здесь располагается сердце компании «Роснефть» - ее ключевые офисы, научные институты, крупнейший в России авиазаправочный комплекс, а также нефтебазы и около 300 заправочных станций розничной сети «Роснефть», где можно не только заправить автомобиль, но и вкусно перекусить, отдохнуть, воспользоваться различными удобными сервисами и зарядить электрокар», — говорится в сообщении.

Кроме того, гостей павильона ждет развлекательно-познавательная программа. Так, будут организованы конкурсы и лотереи с призами, среди которых подарочные сертификаты и билеты на Останкинскую телебашню, главную арену Лужников, музей ВДНХ и другие сувениры.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Отмечается, что экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

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